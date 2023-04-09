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9 Nisan 2023
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Bazı televizyon kanalları yayınlamamıştı! Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Nisan’da Twitter hesabında bir video paylaşarak, bazı televizyon kanallarının 418 milyar dolara ilişkin hazırladıkları kampanya filmlerini yayınlamayı reddettiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, sansüre uğrayan dördüncü kampanya filmini “Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz” notuyla yayınladı.

“HER EVİN ASGARİ GELİR GÜVENCESİ OLACAK”

Kılıçdaroğlu, filmde şunları söyledi:

“Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.”

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