BBP Genel Başkanı Destici’nin babası Ali İhsan Destici hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin babası Fatih Medresesi Müderrislerinden Kurra Hafız Osman Efendinin torunu Emekli İmam-Hatip ve alim olan Ali İhsan Destici Hoca 89 yaşında Eskişehir’deki hanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ederek, ahirete irtihal etti. Merhum Hocamıza Yüce Allah’tan rahmet, başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı-sabır diliyoruz. Muhterem babamızın Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah’tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun” dedi. (DHA)