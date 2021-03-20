BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türkiye’de aç insanımız yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Konya’nın yerel televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“AÇ İNSANIMIZ YOK”

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici şunları söyledi:

* Türkiye’de aç insanımız yok. Bu bizim toplumumuz için büyük bir onur ve gurur meselesi. Buna zaten toplum da müsaade etmez.

* Çünkü biz ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen peygamberimizin ümmetiyiz.

* Türkiye’nin zaten bu süreci biraz daha rahat atlatmasının sebebi de toplumdaki yardımlaşma duygusudur. Dolayısıyla Türkiye’de Afrika’daki gibi aç kalan ya da açlıktan ölen insanımız yok.

* Yoksulumuz yok mu? Var. Fakirimiz yok mu? Var. İşini kaybeden yok mu? Var. Esnaf olup, işi azalan yok mu? Var. Bütün bunlar var. Ne yapmamız lazım? Sektörleri canlandırmamız lazım. İşini kaybedene destek olmak lazım.

“TÜRKİYE’DE MİLYONLARCA İNSAN İŞSİZ”

Türkiye’de hem işsizliğin hem de iş beğenmeyenlerin olduğunu da ifade eden Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Türkiye’nin ara eleman ihtiyacı var. İşsizlik rakamları ortada. Türkiye’nin ciddi bir işsizlik problemi var.

* Genç işsizlik, yüzde 20’lerin üzerinde. Genel işsizlik, hiçbir zaman yüzde 10’un altına düşmedi. Milyonlarca insan, Türkiye’de işsiz. Bu bir gerçek.

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