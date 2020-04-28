BBP ve Yeniden Refah Partisi'nden Ali Erbaş'a destek

ANKARA (AA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Yeniden Refah Partisi, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, sapkınlık ve yozlaşmanın modernlik olarak sunulmaya çalışıldığını belirtti.

Erbaş'ın cuma hutbesinde ifade ettiği cümlelerin bazı sivil kuruluşları ve birtakım siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılanmasını üzüntü ve ibretle izlediklerini aktaran Destici, "Bir din adamının ramazan ayında o dinin kurallarını, emir ve yasaklarını dile getirmesi, hitap ettiği toplumu günahtan, sapkınlıktan, toplumsal çürümeden uzak durması için uyarması, fertlerin, toplumun ve gelecek nesillerin korunmasına dair tavsiyelerde bulunmasının onun asli görevi olduğunu öncelikle hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tepkilerin Diyanet İşleri Başkanı’nın yanı sıra milletin inanç ve değerlerine de hakaret içerdiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca, tüm dinler ve topluluklar eşcinsellik başta olmak üzere cinsel sapkınlıkların ve zinanın karşısında olmuştur. Tüm dinler ve tüm topluluklar, eşcinsellik başta olmak üzere cinsel sapkınlıkları ve zinayı lanetlemiştir. Diyanet İşleri Başkanımızın hutbesinde yer alan ifadelerin ve Başkanımızın yanında olduğumuzu aziz milletimizle paylaşıyoruz."

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Diyanet İşleri Başkanı özelinde İslam'ın hedef alındığı bildirildi.

İslam'ın sağlığa ve ahlaka uygun olmayan eylemleri lanetlediği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İslami hakikatin yanında, her türlü nefret söyleminin karşısında yer aldığımızı bir kez daha dile getirerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alan eylem ve söylemleri kınıyoruz."