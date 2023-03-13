BBP’de Sinan Ateş istifası

Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzincan İl Başkanı Tolga Altınoluk, il başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda istifa ettiğini duyuran Altınoluk, istifasının kabul edilmediğini ve sonrasında görevden alındığını belirtti.

Altınoluk, sebebin suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş için yayınladığı taziye mesajı olduğunu duyurdu; “Çok şükür ki görevden alınma nedenim şehit edilen ülkücü Sinan Ateş’e ait yayımladığım taziye mesajıdır” dedi.

“HANGİ SİYASİ HESAPLAR VE SİYASİ ORTAKLIKLARI RAHATSIZ ETMİŞTİR?”

BBP Erzincan İl Başkanı Altınoluk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*Siyasi düşüncelerden bağımsız olarak sadece kendi ismimi kullanmak suretiyle partimize ve parti ismimize yer vermeksizin yayımlamış olduğum taziye mesajı hangi siyasi hesaplar ve siyasi ortaklıkların devamı için isteniyor ve hangi siyasi ortaklıkları rahatsız etmiştir?

*Hiçbir siyasi amaç gütmeksizin yayımladığım taziye mesajı hata ise bu hatamı öptüm başıma koydum. Görev aldığımız tarihten bu zamana kadar kimsenin bizden maddi ve manevi alacağı bulunmamaktadır.

*Devletin ve sivil toplum örgütleri dâhil hiç kimsenin kaynaklarından yararlanılmamıştır. Seçimlerde bizlerden destek isteyenlerin, beraberinde hem finansal anlamda hem de koltuk paylaşımı kapsamında yapılan tüm tekliflere gerek şahsım ve gerekse teşkilatım tarafından reddedilmiştir!

*Hiçbir işadamı yahut hiçbir sermaye partimiz Erzincan teşkilatları tarafından taciz edilmediği gibi tenezzül dahi edilmemiştir. Partimiz Erzincan teşkilatı hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmamıştır.

“GÖREVDEN ALINMA NEDENİM SİNAN ATEŞ’E AİT YAYIMLADIĞIM TAZİYE MESAJIDIR”

Altınoluk, görevden alınma sebebi olarak Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için yayınladığı taziye mesajı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

*Hiçbir parti ve grubunun dolgu malzemesi, ihtiyaç duyulduğunda amele pazarından toplanan varlıklar olarak görmek isteyen anlayışla da mücadele etmiştir.

*Çok şükür ki görevden alınma nedenim şehit edilen Ülkücü Sinan Ateş’e ait yayımladığım taziye mesajıdır.

*Ne mutlu hangi türden olursa olsun düpedüz yanlış ve haksızlık içindeki güce teslim olmayanlara, ne mutlu doğruların yanında hesapsız duranlara veya yanlışında samimi olanlara.

*Tevil rakkasesi olarak anılmaktansa nabza göre şerbet vermektense, nabızları şerbete göre ayarlamaya çalışmak daha doğru ve asil bir davranış biçimdir.

*Bu duygu ve düşüncelerle rahmetli Abdurrahim Karakoç ağabeyimin dediği gibi, gördüğüm luzumsuzluk üzere 7 yıldır hizmet verdiğim Büyük Birlik Partisi’nden ve Erzincan İl Başkanlığı görevimden teşkilatlarımla birlikte istifa ediyorum.