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9 Nisan 2023
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BBP’nin milletvekili aday listesi YSK’ye sunuldu

Alaturka Online
Alaturka Online

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener’e teslim etti.

Yelis, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, BBP’nin 30 yıllık siyasi hayatında seçimlere girerek milletin teveccühünü kazanmak için çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Ahmet Yelis, şunları kaydetti:

* 2018’de Cumhur İttifakı ile birlikte seçimlere girdiğimiz günden bugüne yapmış olduğumuz çalışmaların Türk devletinin bekası, milletin huzur ve refahı noktasında milletimizden teveccüh aldığını görmüş ve Büyük Birlik Partisi olarak tek başımıza seçimlere girmiş bulunuyoruz.

* Cumhur İttifakı, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisinden oluşmakta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmakta olup, biz Büyük Birlik Partisi olarak inanıyoruz ki, bu seçimlerde birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirip, yine devletimizin hizmetinde, yine devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarına devam edecektir.

* BBP olarak birbirinden değerli adaylarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. BBP olarak hayata bakış, meselelere bakış, inançlara bakış için en üst noktada gördüğümüz için bu ittifakın içerisinde yer aldık. BBP ad ve amblemiyle en yüksek oyu almayı ümit ettiğimiz için de seçimlere tek başımıza girdik.

Yelis, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere tüm adayların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi için seçim propagandası yürüteceğini dile getirdi.

Destici’nin İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayı olarak yarışacağını belirten Yelis, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Sultan Selim Şimşek’in İstanbul’dan, Prof. Dr. Şafak Ertan’ın Erzurum’dan, Durmuş Boztuğ’un Tunceli 1. sıradan, eski Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün Sivas 1. sıradan BBP listesinde yer aldığını söyledi. (AA)

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