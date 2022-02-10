BDDK kur korumalı mevduat verilerini yayımlayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 14 Şubat’tan itibaren Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’na ilişkin büyüklükleri açıklamaya başlayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’na ilişkin büyüklükleri periyodik yayınlarında açıklamaya başlayacağını duyurdu.

BDDK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, veriler 14 Şubat’tan itibaren açıklanmaya başlanacak.

7 ŞUBAT İTİBARIYLA 313 MİLYAR TL

BDDK yazılı açıklamasında ayrıca, kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarının toplam büyüklüğünün 7 Şubat itibarıyla 313 milyar TL olduğunu duyurdu.

Bunun 171 milyar TL’si Hazine’nin çıkardığı enstrümana ait olurken, 142 milyar TL’lik kısmı ise TCMB‘nin enstrümanından oluştu.

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