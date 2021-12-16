BDDK’dan ‘amacına aykırı işlemlere konu edilen’ kredilerle ilgili açıklama

BDDK, TL cinsinden kullanılan kredilerin amaca aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik ilgili kurumlara talimat verildiğini açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredilerle ilgili açıklamada bulundu.
BDDK’dan yapılan açıklamada, TL cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda ilgili kuruluşların talimatlandırıldığı bildirildi.
‘GEREKLİ İNCELEMELER YAPILIYOR’
Açıklama şöyle:
“Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır.
Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir.”
Son dönemde müşterilerin bankalardan TL cinsi kredi çekerek döviz alım satımı yaptığına ilişkin haberler gündeme gelmişti.