BDDK’dan bankalara kripto varlık uyarısı

Reuters’in bankacılık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) bankalara yapılan uyarıda “Kredilerin kripto varlıklara veya bankacılık sistemi dışına çıkmaması konusunda bankalar azami hassasiyet göstermeli” denildi.

BDDK kredilerin kripto varlıklara veya bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılarak kullanımının engellenmesi konusunda bankaların hassas olması gerektiğini söyledi.

Reuters’ın gördüğü ve bankacılık kaynaklarının doğruladığı belgede, şöyle denildi:

* Bireysel ve tüzel tüm kredi müşterilerine kullandırılacak kredili mevduat hesabı dahil tüm krediler bakımından, bahse konu krediler ile edinilen kaynakların, yukarıda sayılan faaliyetlere ilave olarak kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerekli görülmektedir.

BDDK 6 Nisan 2020 tarihli yazısında bankalarca kredi kullandırım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik kontrollerin azami seviyede yapılması gerektiğini belirtmişti.

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