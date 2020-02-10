BDDK’nın swap hamlesi ne anlama geliyor?

Daha önce 2018 yılı Ağustos ayındaki kur şoku sonrası devreye alınan ve türev (ileri tarihli) işlemlerle genişletilen öz kaynakların yüzde 25’i kadar vadede TL alım işlemlerindeki sınırlama yüzde 10’a çekildi. Peki BDDK’nın attığı bu adım ne anlama geliyor?

TÖZGE: KUR HAREKETİ ETKİLİ OLMUŞ GİBİ

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Atılan adım ile Londra bazlı Türk Lirası-dolar alım-satım işlemlerini kısıtlayarak TL’de olası manipülasyonun önüne geçmenin amaçlandığını söyleyen Tözge, “Cuma akşamı yaşanan sert kur hareketi kararın alınmasında etkili olmuş gibi durmakta. Alınan karar sonrası pozisyon kapamaların etkisi ile dolar/TL’de sınırlı da olsa geri çekilme görmekteyiz. TL borçlanıp yapılan dolar alımları ters işlem ile kapatılıp dolar tarafında satış yapılması sonucu doğurmakta. TL yaratmak amaçlı yapılan pozisyon kapamaları tahvil ve hisse senetleri üzerinde de kısmı satış baskısı oluşturabilir.” açıklamasında bulundu.

ERKAN: BORSA İÇİN NEGATİF

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Swap limitleri kısılmasının, piyasada açığa satılabilecek TL miktarını kısıtlamaya yönelik bir hareket olduğunu söyleyen Erkan, “Yabancının TL borçlanarak döviz alma imkanını kısıtlar. Amaç kur oynaklığını kontrol altında tutmak. Bunun için swap limitlerine gelen kısıtlamayı daha da sıkılaştırmış oldular. Dövizi belki biraz aşağı çeker ama genel eğilimin bozulacağını sanmam borsa içinse negatif. Yabancı ya iyice devre dışı kalır ya da TL bulmak için başka piyasaya yönelir.” dedi.

SWAP FAİZLERİNDE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Reuters’ta yer alan bir habere göre; Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri bugün geçen hafta sonundaki %9.5 seviyesinden %65’e yükseldi. Geçtiğimiz haftanın sonunda lira gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesini test etmişti.

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri, kur krizinin ardından Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını kısıtlamasıyla Nisan 2019’da %1200’e sert yükseldikten sonra odak noktası haline geldi.

BDDK para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılmasına karar verdi.