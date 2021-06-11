Be ahlaksız, be edepsiz sözleri birer eleştiridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının ifade özgürlüğü savunması dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı “Be ahlaksız, be edepsiz..” sözleri ile ilgili tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatları ise bu davaya karşı tarihi bir savunmaya imza attı. Erdoğan’ın açıklamalarının “eleştiri, ölçülü ve orantılı bir tepki” olduğunu belirttiler. Altay, Nisan ayında bir TV programında “Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti. Menderes sonra Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes’e” demişti. Erdoğan da 21 Nisan 2021 tarihli AKP Grup toplantısında yaptığı konuşmada “ahlaksız” ve “edepsiz” diyerek Altay’a karşılık vermişti. Altay’ın avukatları Can Erener ve Tuğçe Karabulut, Erdoğan’ın sözlerinin hakaret olduğu gerekçesiyle 128 bin liralık manevi tazminat talep etti. Erdoğan’ın avukatları Hüseyin Aydın ve Elif Sinem Kabadayı, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne yazılı savunma verdiler.

Savunma dilekçesinde Erdoğan’ın sözlerinin “Ölçülü ve orantılı bir tepki” olduğu belirterek, hukuki sınırlar içinde kalındığı kaydedildi. Dilekçede, “Düşünce özgürlüğü demokrasinin temelidir” vurgusu yapıldı. Siyasilerin halka açık konuşmalar yapmaları nedeniyle daha fazla hoşgörülü olması gerektiği, tanınmış kişilerin eleştiriye katlanması gerektiği anlatıldı. Dilekçede, “Erdoğan tarafından kullanılan ifadeler cevap niteliğindedir. Dava reddedilmelidir” denildi. Davada henüz karar verilmedi.

İfade özgürlüğü demeleri manidar

CHP’li Engin Altay, “Mahkemeye sundukları savunmada ifade özgürlüğünden bahsetmeleri şaşırtıcı ve manidardır. Çok daha büyük iddialar karşısında sessiz kalanlar, işlerine gelince ifade özgürlüğü savunucusu kesiliyorlar. Çünkü iddialara aynı ölçüde karşılık vermeye cesaretleri yok. Mahkeme hukuka göre mi yoksa niyet okuyuculuğuna göre mi karar verecek göreceğiz” dedi.