Beba: Tüm çiftçilerin enerjisine ihtiyaç var

PepsiCo Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba, Boğaziçi Üniversitesi Tarım Platformu tarafından düzenlenen “Tarım ve Gıda Değer Zinciri Zirvesi’ne konuşmacı oldu.

Zirve’de yaptığı konuşmada Ümran Beba; “Endüstrinin iklim değişikliği, kaynak kıtlığı ve yetersiz beslenme gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu, daha sürdürülebilir bir gıda sistemi kurarak bu zorlukların üstesinden gelme konusunda PepsiCo da dahil olmak üzere sektörün tüm paydaşlarına önemli bir rol düştüğünü ifade etti.

Kendisinin de 2010 – 2013 yılları arasında PepsiCo Asya Pasifik Bölgesi Başkanı olarak 8.000’den fazla çiftçiyle çalıştığını belirten Beba, “PepsiCo’nun daha sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturma yolunda ilerlemesinde teknolojinin çok önemli bir rol üstlendiğini söyleyebilirim.

Örneğin, Avrupa’da PepsiCo, Cambridge Üniversitesi ile ortaklaşa hayata geçirilen i-crop adlı bir tarım yazılımı ile 2025 yılına kadar, yüksek su riski olan bölgelerdeki doğrudan tarımsal tedarik zincirimizde su kullanım verimliliğini yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de şu anda çalışma aşamasında olan birçok projemiz var. Anadolu’daki tarlalarımızın %10’unda, bitki hastalıklarını tahmin etmemizi sağlayan ve bize tedavi seçenekleri sunan Erken Uyarı Sistemlerini uygulamaya koyduk. dedi.

5 MİLYON KADIN ÇİFTÇİ DESTEKLENİYOR

Çeşitlilik ve Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak, dünyadaki kadın çiftçileri desteklemek konusuna özellikle odaklandığını dile getiren Ümran Beba, “PepsiCo Vakfı aracılığıyla, “She Feeds the World” girişiminin bir parçası olarak, önde gelen insani yardım kuruluşu CARE ile 18,2 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bu program sayesinde, dünyadaki yaklaşık beş milyon kadın çiftçi ve aileleri, mahsul verimini, geliri ve besinlere erişimi artırmalarına yardımcı olmak üzere eğitim ve ekonomik destek alacaklar. Tarımı dönüştürmek ve daha sürdürülebilir bir gıda sistemini desteklemek için tüm çiftçilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.