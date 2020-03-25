Bebeği corona virüsüne yakalanan anneden uyarı

Galler’in başkenti Cardiff’te yaşayan Laura Pearson, corona virüsünün dünya çapında kriz halini almasının ardından 6 aylık oğlu Gruff ve eşiyle birlikte eve kapandı. Eşinin bir süre sonra öksürük, ateş ve kas ağrıları belirtileri göstermesi üzerine odaları ayıran 35 yaşındaki Pearson, 1.5 gün içinde ise bebeğindeki değişimleri fark etti.

6 aylık Gruff’ın halsizleşerek öksürdüğünü gözlemleyen Pearson, ateşinin 39’a yükseldiğini ve kanlı ishal başladığını tespit etti. Bunun üzerine bebeği Galler Üniversitesi’ne götüren çift, Gruff’ın corona virüsüne yakalandığını öğrendi.

Doktorların çok iyi bir iş çıkardığını ifade eden Pearson, “Gerekli müdahalelerin ardından eve gitmemizi ve iki hafta boyunca karantinada olmamız gerektiğini söylediler. Eşim ve Gruff da en kötü kısmını atlattı” dedi.

Kendisi gibi bebeğinin durumundan endişe eden anneleri uyaran Pearson, “Sakın panik yapmayın. İçgüdülerinize güvenin. Ebeveynler çocuklarıyla ilgili neyin doğru olduğunu bilir. Oğlum mutlu ve hareketli bir çocukken, halsiz, sürekli ağlayan ve kendinde olmayan bir bebeğe dönüşmüştü” ifadelerini kullandı.

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