Bebeğini boğarak öldürdü, adliyede yüzünü kapattı

Denizli’de 1 yaşındaki bebeğini öldürüp evi ateşe veren daha sonra polise teslim olan 40 yaşındaki Hilal A. adliyeye çıkarıldı. Öğleden sonra Ağır Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Denizli Adliye Sarayı’na getirilen şüpheli bina girişinde kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere yüzünü görmedi. Bir şal ile yüzünü tamamen kapatan Halil A. tutuklanarak Denizli T Tipi Ceza infaz Kurumu’na götürüldü.

‘YANGINI KOMŞULAR GÖRDÜ’

Olay dün gece Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360 Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa süre içinde söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sırasında evde uyuduğunu belirten Mehmet A. (53) eşinin ve kızının televizyon izlediklerini, yangını uyurken fark ettiğini ve dumanları görünce kendisini dışarı attığını söyledi.

‘POLİSE TESLİM OLDU, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ’

Yangından sonra polis merkezine giderek teslim olan Hilal A ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorladığını iddia ederek bu nedenle kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra da evi ateşe verdiğini itiraf etti.