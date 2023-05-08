59.6 F
Los Angeles
8 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemBebeğini feci şekilde katletmişti! Tutuklandı

Bebeğini feci şekilde katletmişti! Tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Ünalan Mahallesi’nde 3 Mayıs’taki olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A, tutuklandı.

Ünalan Mahallesi’ndeki bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atılmış, bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A, gözaltına alınmıştı.

Kadının 2 ay kadar önce evlilik dışı çocuk dünyaya getirdiği ve psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürülmüştü. (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,494BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,520TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States