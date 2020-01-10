Beckham çiftinin oğlu aşka geldi! Sevgilisinin doğum gününde banyodan paylaştı

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Alaturka Online
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Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile Spice Girls grubunun üyesi Victoria Beckham’ın büyük oğulları Brooklyn, sevgilisi Nicola Peltz’in doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

20 yaşındaki Brooklyn, dün 25. yaşını kutlayan sevgilisiyle banyoda çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.

Brooklyn’in yaptığı paylaşım.

Brooklyn, çifti aynanın önünde yalnızca havlularıyla sarılmış halde gösteren karenin altına “Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Senin inanılmaz bir kalbin var” notunu düştü.

Ünlü oyuncu Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham, kasım ayından bu yana beraber.

Brooklyn’in yaklaşık 12 milyon takipçisiyle paylaştığı fotoğraf, kısa sürede 700 bini aşkın beğeni aldı.

David ve Victoria Beckham çiftinin dört çocuğu bulunuyor.

Kasım ayından bu yana beraber olan çifte yakın bir kaynak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Brooklyn’in, Peltz’in ailesiyle de tanıştığını ve erkek kardeşiyle çok iyi anlaştığını söyledi.

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