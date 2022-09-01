BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da 8 saate varan elektrik kesintisi olacak

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Eylül Cuma günü Eyüpsultan, Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Çatalca, Beşiktaş, Bakırköy ve Arnavutköy 8 saate kadar elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 2 Eylül Cuma günü İstanbul’un 8 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. BEDAŞ’tan yapılan açıklamada kesintilerin 2 ile 8 saat kadar sürebileceği belirtildi.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında Eyüpsultan, Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Çatalca, Beşiktaş, Bakırköy ve Arnavutköy yer alıyor.

EYÜPSULTAN: MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.GÜLERYÜZ, 2.ESEN, AHUDUDU, AVŞAR, BARBAROS, BARIŞ, BUĞRA, DARVADİ, DOĞA, DOĞU, GÖKÇE, GÜLZADE, GÜZELDUVAR , GÜZELTEPE, KİRAZ, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOR SALKIM , SEVHAN, TABYA YOKUŞU, TURNA, ULUĞBEY, YENİ OKUL, YENİÇERİ, YUNUS EMRE, ÇINAR MERDİVENİ, ÖNAL, ÖZBEK, ÜZÜM, ÜÇEVLER ÜSTÜ, İSLİM, İTİMAT sk bölgelerinde 02/09/2022 00:05:00 – 02/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

EYÜPSULTAN: MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜNGÖREN, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 02/09/2022 00:05:00 – 02/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

EYÜPSULTAN: MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ÖNDER, HAN, KÖPRÜLÜ, PLEVNE, SEYRAN, SUNA, YAYLIM, ÇAKMAK, ÖZEN, ŞAHANE sk / YEŞİLPINAR mah 1.ÇETİN, SEVGİ, ŞELALE sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BEYLİKDÜZÜ: MERKEZ-KAVAKLI mah AVNİ ANIL, AYASOFYA, CERRAHPAŞA, DİVAN, FARABİ, GENÇLİK, HALİKARNAS, MEHMET AKİF ERSOY, MUHAMMED CİNNAH, RAUF DENKTAŞ, VAKIF, VEZİRLER, YEŞİLYURT, YUSUF NALKESEN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1254. sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR: MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1408., 1409., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., FEVZİ ÇAKMAK, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk / GÜNEŞLİ mah 1355., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 02/09/2022 00:00:00 – 02/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR: MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1396., 1397., 1400., 1402., 1403., 1404., 1405., 1406., 1407., 1409., 1412., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1344., 1356., 1357., 1358., 1359., 1360., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 02/09/2022 03:00:00 – 02/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR: MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1400., 1412. sk / GÜNEŞLİ mah 1360. sk bölgelerinde 02/09/2022 05:00:00 – 02/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR: MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1531., 1532., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

ESENLER: MERKEZ-MENDERES mah 324., 343., 344., 345., 353., 359., 360., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

ÇATALCA: MERKEZ-GÖKÇEALİ mah CEVİZLİK sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

ÇATALCA: DAĞYENİCE mah sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

ÇATALCA: MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÖDÜL, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / SUBAŞI mah KUDRET sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BELDE, BENTLER, BUHARA, BUKLE, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, FULYA, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, LALEZAR, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NADİDE, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SELİM, SEMERKANT, SENCER, TEMİZ ÇIKMAZI, UMUT, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

ÇATALCA: MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, YELTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BEŞİKTAŞ: MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, FİKRİ ÖNEŞ, GÜLFEM, SEBAT, ÖMER BEŞİKTAŞ sk bölgelerinde 02/09/2022 10:00:00 – 02/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAKIRKÖY: MERKEZ-ZUHURATBABA mah HAKSEVER, HÜDAVERDİ, YAVUZEVLER MEKTEP sk bölgelerinde 02/09/2022 01:00:00 – 02/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAKIRKÖY: MERKEZ-ZUHURATBABA mah AKATLAR, DEMİRKAPI sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAKIRKÖY: ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 02/09/2022 12:00:00 – 02/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

ZEYTİNBURNU: MERKEZ-NURİPAŞA mah 14., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 02/09/2022 15:00:00 – 02/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

ARNAVUTKÖY: MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah KULELİ, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 02/09/2022 09:00:00 – 02/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.