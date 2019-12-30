ANTALYA'DA BİR MAĞAZA AÇILIŞINDA İLK 50 KİŞİYE BEDAVA HALI VE PASPAS DAĞITILACAĞI DUYURULUNCA İZDİHAM YAŞANDI, GENÇ YAŞLI DEMEDEN ONLARCA KİŞİ BİRBİRİNİ EZEREK İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI.ORTAYA DA ÇOK AMA ÇOK UTANDIRAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Bedava halı ve paspas izdihamı!