Bedava sucuk-ekmek izdihama neden oldu

Erzincan’da düzenlenen “Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında kurulan ocak başında vatandaşlar, Vali Mehmet Makas’ın pişirdiği ve bedava dağıtılan sucuk ekmek kuyruğunda izdihamına neden oldu.

Orhan BOZKURT

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü nedeniyle bugün Dörtyol Meydanı’nda, “Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk-ekmek dağıtılmaya başlandı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi Ürküş Aksun, Vali Yardımcıları Hüseyin Remzi Konak ve Yunus Emre Temel, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un da katıldığı etkinlikte Vali Mehmet Makas, ocak başına geçerek sucuk ekmek pişirdi.

İZDİHAM YAŞANDI

Başta Erzincan Valisi Mehmet Makas olmak üzere protokolün ocak başından ve alandan ayrılması sonrasında izdiham yaşandı.

Sucuk ekmek alabilmek için adeta birbirlerini ezen vatandaşlar, “Biraz zor oldu, sıkıntı çektik. Ama sonunda sucuk-ekmek almayı başardık. Bazı kişilerin sırasını ihmal etmesinden dolayı bu karışıklık oldu” diye konuştu.

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