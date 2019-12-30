Bedavaya 50 bin uçak bileti dağıtıyorlar

2020’de başkent Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Ancak 1 Temmuz-30 Eylül arası geçerli olacak bu biletler, Japonya’nın daha az tercih edilen bölgeleri için geçerli olacak.

Bedava bilet kazanmak için yolcuların Japan Airlines’ın “Mileage Bank” programıyla yurtdışında kayıt yaptırmak zorunda… Ayrıca bedava bilet için başvuru yaptıktan sonra, birkaç gün öncesine kadar nereye gideceğini bilemeyeceksiniz.

CNN’in haberine göre; Japan Airlines, size uçuş için Tokyo, Haneda Havalimanı, Osaka’daki Itami ve Kansai havalimanları gibi dört lokal destinasyon sunuyor.

Japonya Turizm Ajansı iş birliği ile yapılan kampanya, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nı izlemek için ülkeyi ziyaret edecek yabancıların, Japonya’nın kırsal bölgelerini gezmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.