Bedelli askerlik ücreti 2020’de ne kadar? Bedelli askerlik için nasıl başvuru yapılır?

Kalıcı bedelli askerlikte fiyat artışı ve başvuru ayrıntıları askerliğini henüz yapmayanlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Henüz askerliğini yapmamış ve bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar 35 bin 54 lira ödeyecek. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 261 euro ücret ödeyecek. Ayrıntılar haberimizin devamında…

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI VE SÜRESİ

31.343 TL olan bedel miktarı her altı ayda bir memur aylık katsayısı oranınca değişeceği bildirilmişti. 2020 yılı için hesap yapıldığında bedellinin ücreti 35 bin 54 TL’ye çıktı. Yani kalıcı bedelli askerlik sistemi üzerinden bir yıl geçmeden bedelli askerlik ücretine 3.711 TL zam yapıldı. Bedelli askerlik süresi 30 gün olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Ülkemizde daha önce iki tip askerlik bulunmakta idi. Bunlardan kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ara sıra gündeme gelen bedelli askerlikleri saymazsan en yaygın askerlik hizmetleri bu şekildeydi. Ancak şimdi sürekli belli askerlik hizmeti devreye girdi. Vatandaşların çalışma hayatlarını engellememek ya da ailelerinden uzun süre ayrı kalmamalarını sağlamak gibi nedenlerden dolayı devreye sokulan sürekli bedelli askerlik hizmeti belirli bir ücret karşılığında yapılan kısa süreli askerliğe denmektedir.

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır.

Bunlar; -18 yaşını doldurmuş,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmak durumda kalan erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. Açılımı “dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir. Bunun 31 bin lira karşılığı Euro

Bir diğeri ise; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, zorunlu askerlik hizmetine tabi tüm vatandaşlar için Yani isteyen her asker adayının yaş şartı olmaksızın belirli bir ücret karşılığında yararlanabileceği bedelli askerlik sistemidir. Bu siteme isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Bunun bedeli ise 2020 yılı bedeli 35 bin 54 TL’dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilmektedir.