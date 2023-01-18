Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor… Bedelli askerleri yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik ile 1 aylık vatani görevini yerine getirecek olanlar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak askerlik yerleri duyurusunu bekliyor. Yükümlüler açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre 2023 bedelli askerlik yerleri 18 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL uygulandı.

2022 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.