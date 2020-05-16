BEE’O arı ürünleriyle kolonya geliştirdi

İSTANBUL (AA) – Arıların kovanlarını temizlemek ve sterilizasyon sağlamak için kullandıkları propolis, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent Laboratuvarları’nda BEE’O Propolisli Kolonya’ya dönüştü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BEE’O, arıların en değerli ürünlerinden olan propolisle yarattığı parfümsüz ve yüzde 100 doğal formülünü tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Arının, kovanda balını, yavrusunu ve besinini korumak için petek gözlerini kaplamakta kullandığı propolisi kolonya ile bir araya getiren BEE’O, kolonya dünyasına yenilik getiriyor.

Özel formülüyle, modern, yenilikçi, doğallık temelli bir yol izleyen BEE’O Propolisli Kolonya, üniversite laboratuvarlarında yapılan testlerde, cilde sadece 30 saniyelik temas ile yüzde 99,9 oranında antibakteriyel olduğu kanıtlandı.

BEE’O Kolonya, parfümsüz formülü ile 7’den 70’e herkes tarafından kullanılabiliyor.