Begüm Atman kimdir? İşte Halis Karataş’ın eşi Begüm Atman hakkında merak edilenler…

Eski Türkiye Jokey Kulübü (TJK) başkanı Özdemir Atman’ın ikiz kızlarından biri olan Begüm Atman 1966 yılında dünyaya geldi. İşte Begüm Atman hakkında merak edilenler…

Halis Karataş ve Begüm Atman’ın aşk hikayesini konu alan Şampiyon filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Bol Pilot’ın her kazandığında kanser hastası Begüm Atman’a verdiği umudu çok iyi yansıtan film sinemada çekildiği dönemde herkesin beğenisini toplamıştı. Peki Karataş’ın eşi Begüm Atman kimdir?

BEGÜM ATMAN KİMDİR?

Begüm Atman, 2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman’ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu… Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. ‘Sihirbaz’ lakaplı Halis Karataş’ın mutluluk tablosu, 2009’da eşi Begüm Hanım’ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014’te hayatını kaybetti.