Begüm Kütük, “Bir buçuk metre kuralına uyalım”

Bebek’te görüntülenen Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu basın mensuplarının kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı. İkili corona virüsü ile ilgili, ”Mesafeye dikkat ediyoruz. Herkesin söylediği gibi ellerimizi sürekli yıkıyoruz. Evimizi dezenfekte ediyoruz. Misafirliğe gitmiyoruz. Misafir kabul etmiyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkıyoruz. Bu zor zamanlarda hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Biz de doktorların dediklerini yapıyoruz. Hareket ediyoruz. Sıcak kanlı olduğumuz için, hepimiz sarılmayı, selamlaşmayı ve öpüşmeyi seviyoruz. Herkes bu dönemlerde biraz daha dikkatli olsun” dedi.



“SETLERE ARA VERİLSİN”

Gazetecilerin, ”Bugün bir paylaşımınız oldu. Setler durdurulsun dediniz? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?” sorusuna Kütük, ”Setler durdurulsun. Çünkü, o izlediğiniz bir sahne çekilirken içeride 70 kişilik bir ekip çalışıyor. 3 metre kare oda da 70 kişi olduğumuz zamanlar oluyor. Onun için çok steril bir ortam değil. Bu da toplum sağlığı için ve kendi sağlıkları için iki hafta evde oturmamız herkes için daha sağlıklı olur” dedi.