Bekçiler bir birine girdi, ortalık kan gölüne döndü

Olay, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2469 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bekçi Fatih Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle meslektaşı T.K. ile sokakta buluşmak için anlaştı.

T.K. ise şoför arkadaşı Soner K. ile birlikte otomobille buluşma noktasına geldi. Fatih Ö. de meslektaşının geldiği otomobilinin arka koltuğuna geçip oturdu.

TABACASINI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

İkili arasında araç içerisinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fatih Ö., beylik tabancasını çıkarıp Soner K.’nın kafasına ateş etti.

Ardından T.K., araç içerisinden kaçmaya çalışırken Fatih Ö., meslektaşının da arkasından sıktı ve kurşun T.K.’nın kafasını sıyırdı. Fatih Ö. ise olayın ardından otomobilin arka koltuğunda kendi kafasına sıktı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Fatih Ö. ve Soner K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan T.K. ise hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci gelerek olay hakkında bilgi aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

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