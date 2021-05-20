Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu…

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adayların katıldığı sınavın sonuçları Polis Akademisi tarafından erişime açıldı. Adaylar bekçilik sınavı sonuçlarını e Devlet ekranından öğrenilebiliyor.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI

POLİS AKADEMİSİ’NDEN BEKÇİ ALIMI AÇIKLAMASI

Polis Akademisi tarafından sonuçları şu şekilde duyuruldu;

“2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.”