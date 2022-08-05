Bekçilik sınav sonuçları açıklanıyor! Bekçilik sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adayların katıldığı bekçilik sınavı 17 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. MEB ve Polis Akademisi işbirliği gerçekleştirilen bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos tarihinde açıklanacak. Bekçilik sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden sorgulanabilecek.

Bekçilik görevi üstlenmek isteyen adayların giriş yaptığı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak belli oldu. Bekçilik sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapıldı. Ülke genelinde toplam 3 bin 250 kişinin istihdam edileceği bekçi alımı için en geniş kontenjan 700 kişi ile İstanbul’a verilmişti.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK

– Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

– Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

– Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır tamamlanacaktır.

– Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

– Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.