Bekçinin silahından çıkan kurşun genç boksörü ağır yaraladı

Konya’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak isteyen mahalle bekçisinin açtığı ateş sonucu, araçtaki 19 yaşındaki Hasan Tekin başından vurularak ağır yaralandı. Bekçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, başından vurulan Hasan Tekin’in başarılı bir boksör olduğu öğrenildi.

Müslüm EVCİ

Olay, 3 Eylül Cumartesi gecesi Konya’nın merkez Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde yapılan denetimler esnasında seyir halinde bir araç sürücüsüne çarşı ve mahalle bekçileri kimlik kontrolü yapmak amacıyla dur ikazında bulundu.

Sonradan ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü Y.B idaresindeki araç kimlik kontrolü esnasında kaçmak istedi. . Aniden hızlanan aracın çarpması sonucu yere savrulan Bekçi E.T silahını araca doğru ateşledi. Bekçinin silahından çıkan kurşun aracın sağ arka koltuğunda oturan Hasan Tekin (19) isimli gencin başına isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

BEKÇİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin sürdürdüğü olay yeri incelemesinde bir adet boş kovan ele geçirilirken, gözaltına alınan Çarşı ve Mahalle Bekçisi E.T tutuklandı.

BOKS MÜSABAKALARINDA DERECE ALMIŞ

Başından ağır yaralanan Hasan Tekin’in sporcu olduğu ve 2019 yılında katıldığı Türkiye boks müsabakalarında kendi kilosunda üçüncülük elde ettiği öğrenildi.

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