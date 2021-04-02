Bekir abinin adı zeytin ormanında yaşayacak

Geçtiğimiz yıl ekim ayında kaybettiğimiz SÖZCÜ gazetesi yazarı Bekir Coşkun unutulmadı. Osmaniye’nin Düziçi İlçesi’ne bağlı Yarbaşı Beldesi’nde, fidan dikimi yapıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP’li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar ile belde halkı, barışı simgeleyen zeytin fidanları diktiler. Fidan dikilen bölgeye “Merhum duayen gazeteci Bekir Coşkun anısına” yazılı tabelalar asıldı.

‘ADINI YAŞATACAĞIZ’

Törende konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “SÖZCÜ Gazetesi ve Türk basınına büyük emekleri geçmiş olan duayen gazeteci Bekir Coşkun’un anısına dikilen fidanlar bizi duygulandırdı. Yazıları ile birçok insanın gönlünde derin bir yer edinen Coşkun’un adı artık Yarbaşı Beldemizde oluşturulan fidanlık alanda da yaşayacak” dedi.