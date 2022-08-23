Bekir Bozdağ geçemediği sınavın puanını düşürdü

2019’daki baraj puanın 91 olduğu arabuluculuk sınavından 72 puan alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yılki sınavla ilgili “Kota uygulaması yapmayacağız. 70 ve üzerinde puan alan herkes arabulucu olacak” dedi.

Taşkın SU

Bartın Adalet Sarayı’nın açılışında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ, “Arabuluculuk sınavı ilanı bugün ya da yarın Adalet Bakanlığı sitesinden yayınlanacak. Kota uygulaması yapmayacağız bu sınavda, 70 ve üzerinde başarı elde eden sınava giren herkes arabulucu olma hakkını elde etme etmiş olacak” dedi.

6 BİN 271 ADAY 91 PUAN ALDI

19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonrası Adalet Bakanlığı koltuğunu Abdulhamit Gül’e devreden Bekir Bozdağ, 2019 yılında yapılan arabuluculuk sınavından 72 puan alarak “başarısız” olmuştu. 24 Kasım’da 27 bin 537 kişinin katıldığı sınavda 91 ve üstünde puan alan 6 bin 271 aday başarılı olmuştu.

ÜÇ SORU İPTAL EDİLMİŞTİ

Sınavın ardından dört soru tartışma konusu oldu. Bu tartışmalardan sonra Ankara Barosu dört soru için iptal davası açtı. Ankara 9. İdare Mahkemesi, üç sorunun iptaline karar verdi. Böylece arabulucu olmak için gerekli taban puan 91’den 88’e düştü. 88 ve üstü puan alan 5-6 bin kişi daha arabulucu olmayı hak etmiş sayıldı.

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