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13 Nisan 2023
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Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

Alaturka Online
Alaturka Online

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasında 14 Mayıs’taki seçimin büyük bir seçim olduğunu belirten Bozdağ, “Bir yanda 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağını 28 bin kilometreye çıkarmış Recep Tayyip Erdoğan var aday olarak, öbür yanda İstanbul’dan Ankara’ya yürümüş bir Kılıçdaroğlu var” ifadesini kullandı.

BOZDAĞ KONUŞURKEN SALON BOŞALDI

Aday tanıtım toplantısının başlangıcında dolu olan salon, Bozdağ’ın konuşması sırasında boşaldı. Birçok AKP’li salonu terk etti.

Aday toplantısının başlangıcındaki dolu salon

Bozdağ’ın konuşması sırasında boşalan salon

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