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27 Nisan 2023
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Bekir Bozdağ’dan skandal sözler… Oy toplamak için bunu da yaptı!

Alaturka Online
Alaturka Online
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Şanlıurfa’dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentte düzenlenen Eşraf Buluşması adlı etkinliğe katıldı. Oy toplamak için kantarın topuzunu kaçıran Bozdağ, “14 Mayıs akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır” diyerek, şu açıklamalarda bulundu:

– Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir.

– O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa’nın asil insanları sevinecek.

– Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD’nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır.

Alaturka Online
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