Bekir Coşkun’u andık

Gazetemiz yazarı Bekir Coşkun, ikinci ölüm yıldönümünde unutulmadı. Şanlıurfa’nın Tülmen köyündeki mezarı başında, sevenleri tarafından anıldı.

■ Cem YILDIRIM/ANKARA

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Bekir Coşkun 2. ölüm yıldönümünde Şanlıurfa’nın Tülmen köyündeki mezarı başında anıldı. Hüzünlü törende Coşkun’un eşi Andre Coşkun’un yanı sıra kardeşleri Haluk ve Haldun Coşkun ile ablaları Emine Suat ve Güzin Coşkun yer aldı. Törene köy ahalisinin yanı sıra Coşkun’u unutmayan vatandaşlar da katıldı. Ünlü yazar Bekir Coşkun 18 Ekim 2020 günü hayata veda etmişti.

URFA’NIN İLK KAPTANI

1945 yılında Şanlıurfa’da doğan doğan Coşkun, muhabirlikle başladığı meslek yaşamında Türkiye’nin en çok okunan ve sevilen yazarı oldu. Okurlarıyla, her yazara nasip olmayacak güçlü bir bağ kurdu. Zorlu tedavisi sürerken dahi kalemini elinden düşürmedi. Denize ve Cunda Adası’na olan tutkusu ile gemici ehliyeti aldı ve Urfa’dan çıkan ilk ‘Kaptan” oldu. Günaydın, Hürriyet, Habertürk ve Cumhuriyet gazetelerinde de köşe yazarlığı yapan Coşkun, 14 Mart 2013’ten, hayata veda ettiği güne kadar da SÖZCÜ ailesinde yer almış ve okurlarının sevgilisi olmuştu.