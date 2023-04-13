Beklenen açıklama geldi: Sehven istifa etmedi

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarının son birleşimi meclis 1.başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleştiriliyor.

Oturumun başında CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun gündeme getirdiği meclis üyeliğinden istifa etmeden AKP’den milletvekili adayı olan Mustafa Naim Yağcı’nın durumu gündeme geldi.

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı söz alarak “Aramızda bir milletvekili adayı var hayırlı olsun. Biz, milletvekili olmak için kamu görevlerinden istifa etmesi gerek diye biliyoruz. Diğer istifa edenlerin suçu neydi? Ak Parti ne diyecek merak ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

“SEHVEN İSTİFA ETMEDİ, ADAYLIĞI DÜŞTÜ”

Oturumu yöneten Okul “Böyle bir şeye başta ben müsaade etmem. Milletvekilli adaylığı ayrı bir süreç istifa etmesi gerekiyor. Sehven istifa etmedi. Milletvekilliği adaylığı düşmüştür kendisinin. Siyaseten gündeme getiriyorsunuz. İstifa etmeden milletvekili adayı olma şansı yok, adaylığı düşmüş oldu. Gayrı yasal bir durum yok” açıklaması yaptı.

“BİNALİ YILDIRIM İÇİN DÜŞÜNÜLEN YÖNTEMİ UYGULUYORUZ”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Bu listeler, kesin listeler değil. Cahilliklerinden gülüyorlar. Milletvekilliği Kanunun 18. Maddesi’nin son cümlesine bakarsanız sizin komik duruma düştüğünü görürsünüz. Türkiye’nin bu kadar ciddi meseleleri var CHP bunlarla uğraşıyor. Asıl hem belediye başkanlığı hem cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı nasıl oluyor? Onu da biz CHP grubuna soruyoruz” dedi.

Kösedağı da “Milletvekilliği listesinde sırasını mı beğenmedi bilmiyoruz. Ayrıca 2019’da Binali Yıldırım için düşünülen bir yöntem vardı biz onu uyguluyoruz. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışması legal ve doğaldır” karşılığını verdi.