Beklenen oldu: Trump, ‘ideolojik fanatiği’ aday gösterdi

Trump, ABD yargısını kökünden değiştirecek bir hamle daha yaptı… ABD siyasetine hiç alışık olmadığı şekilde tartışma, hakaret ve düzensizliği getiren Trump, görev süresi ömür boyu olan Yüksek Yargıçlık pozisyonuna 48 yaşındaki sağcı Amy Coney Barrett’ı aday gösterdi.

Bu ay içinde kanserle mücadele ederken yaşamını yitiren 87 yaşındaki Ruth Bader Ginsburg’un yerine aday gösterilen Barrett’ın geçmişi ise ABD’de büyük tartışma yarattı.

Göreve geldiğinden beri iki yüksek mahkeme yargıcını değiştiren Trump, dün gece Beyaz Saray’da düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulunarak Barret’ı aday gösterdi.

İlerici ve demokrat olarak bilinen “Ruth Bader Ginsburg’un tam zıttı” olarak lanse edilen Barrett, kürtaj hakkı, sağlık sigortası ve çevre konusundaki katı ve negatif görüşleriyle biliniyor. Barrett’ı lanse eden Trump, Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’ni, 1993’te Bill Clinton’ın Ginsburg’ü aday gösterirken düzenlediği gibi düzenledi.



1930’LARA DÖNÜLDÜ

Öte yandan eğer Barrett’ın adaylığı Senato’dan geçerse, Trump Yüksek Mahkeme’yi 1930’lara döndürmeyi “başarmış” olacak. Uzun süredir devam eden 5’e 4 üyeli muhafazakar-liberal çoğunluk, Barrett’ın seçilmesi durumunda 6 muhafazakara 3 liberal olarak dönüşecek.

Uzun yıllardır Yüksek Mahkeme’nin muhafazakar kanadında 5’inci oy müzakereler ve görüşmeler için kritik bir önem sağlarken, ABD’de bu sayede eşcinsel evlilik ve kürtaj hakkı tek oy ile geçmişti.

Amerikan basını mahkemenin, bu şekilde 1930’lara döndüğünü yazdı.

SENATONUN ONAYLAMASI KESİN GİBİ

Trump, “Ginsburg gerçek bir devdi ve kadınlar için bir önderdi. Onun olağanüstü yaşamı ve mirası nesiller boyunca ABD’lilere ilham verecek. Bugün ülkemizin en parlak ve yetenekli hukukçularından birini yüksek mahkemeye aday gösterme onuru içindeyim. Karşılaştırılamayacak başarılar elde etmiş bir isim, Amy Coeny Barrett” dedi.

Her ne kadar Ginsburg, ölmeden önce yüksek yargıcı seçmek için 3 Kasım’daki seçimlerin geçmesini istese de Trump’ın aday gösterdiği Barrett için Senato Ekim ayında toplanacak. Çok sıkı bir Katolik olduğu bilinen 48 yaşındaki Barrett, Chicago’nun 7’nci bölgesinde çalışıyor.

Trump’ın Cumhuriyetçilerinin kontrolündeki Senato’nun Barrett’ı onaylamasına kesin gözüyle bakılırken kısa bir konuşma yapan Barrett, Ginsburg’ü övdü.

“O STANDARTI YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUM”



Barrett, Ginsburg’ün kadın haklarının az olduğu bir dönemde görev aldığını ve büyük başarılar elde ederek kadınlara ilham verdiğini söyledi.

Ginsburg’ün görevi sırasında cumhuriyetçi yüksek mahkeme yargıcı Antonin Scalia ile anlaşamadığını ama müzakere ederek bir orta yol bulduklarını hatırlatan Barrett, “Yargıçlar Scalia ve Ginsburg, çok sert bir şekilde anlaşmazlık yaşasalar da sıcak ve zengin bir arkadaşlık sürdürebildiler ve bu farklılıkları bir operaya bile ilham verdi. Bu müthiş Amerikalılar tartışırken bile önemli olanın tartışma konusu olduğunu ve ilişkileri yok etmenin gerek olmadığını gösterdi. Ben de hem kişisel hem de profesyonel hayatımda bu standardı sağlamaya çalışıyorum” ifadesini kullandı.

SEÇİMLERDE TRUMP AVANTAJLI

Kasım ayının başında yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde Trump, oy sayma sürecinin çok uzun süreceğini söyleyerek tartışma yaratmıştı. Corona virüsü sebebiyle birçok eyalette posta yoluyla oy kullanılmasına karşı olan Trump, seçimlere hile karışacağını da dile getirmişti.

ABD basını, seçimlerde olası bir anlaşmazlık durumunda durumun Yüksek Mahkeme’ye taşınacağını yazarak, Trump’ın hemen aday göstererek mahkemede elinin kuvvetlenmesini istediğini aktardı.

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