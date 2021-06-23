Bel ağrıları 10’lu yaşlara kadar indi

Bir yılı aşkın süredir devam eden coronavirüs pandemisi mevcut hastalıkların ilerlemesine neden olurken pek çok sağlık sorunun da ortaya çıkmasına yol açtı. Evde geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte her yaş grubunda artan bel ağrıları da bunlardan biri… Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Orhan Boran, bu ağrılarla başa çıkma yollarını önemli uyarılar eşliğinde şöyle anlattı:

YAMUK OTURUYORUZ DİK DURMUYORUZ

Arada bir olan ağrılar bizim için çok önemli değil ama tekrarlayan, gündelik hayatımızı bozmaya başlayan ağrılar dikkate alınmalıdır. Bu dönemde herkes uzun süre ya bilgisayarın ya da başka ekranların karşısında. Herkes yamuk oturuyor. Ayağa kalktığı zaman bile dik durmuyor. Doğru vücut postürü, kasların kuvvetlenmesiyle sağlanır. Bizim zamanımızda çocuklar sokakta akşama kadar koşar-oynar, bisiklete binerdi. Şimdiki çocuklar ise ekranın karşısında, hareketsiz bir yaşam sürüyor.

AMELİYATSIZ YÖNTEMLERE DİKKAT!

Ülkemizde bel fıtığı konusunda bilgi kirliliği korkunç boyutlarda ve istismara açık bir sorun haline geldi. Örneğin kuru iğne tedavisi diye belirtilen bir uygulama var. Doktor bir enjektörle içine hiçbir şey koymadan havayı çekip kasların içine bir yerlere o havayı veriyor.

Bunlar saçma sapan uygulamalar. Bazen tehlikeli uygulamalar da yapılıyor. Ameliyat etmeden birtakım enjeksiyonlar yapmak veya dokuyu yakıp buharlaştırmak gibi uygulamalar sonucunda enfeksiyon, kimyasal reaksiyon veya sinir yaralanması olabilir. Öyle ki bir daha ömür boyu toparlayamazsınız.

3 GÜN BELİ AĞRIYAN HEMEN MR ÇEKTİRİYOR

Arada bir olan ve bir iki gün süren ağrılar için basit ağrı kesicilerden bir tane alınarak ağrının geçip geçmediğine bakılabilir. Eğer geçiyorsa bu basit bir kas ağrısıdır. Ancak kas gevşeticileri önermiyoruz. Bunun dışında ilaçsız yöntem olarak sıcak su torbaları kullanılabilir, bir havluya sarılıp ağrıyan yere konabilir.

Eğer evde uygulanabilecek bu basit yöntemlerle 3-5 gün sonra da ağrılar devam ediyorsa hekime başvurulması gerekir. Öte yandan her bel ağrısı bel fıtığı değildir ama her bel ağrısı nedeniyle çekilen MR’da mutlaka bir şey çıkacaktır. Çıktığı zaman da ‘Bel fıtığı başlangıcı var’ denecektir. Aslında bel ağrısı bundan kaynaklı değildir. Bu ağrının nedeni romatizmal hastalıklar da olabilir, tümör de.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

Uzun süre oturmak çok sakıncalı. Sigaranın her şeye olduğu gibi omurga sağlığımıza da zararı var. Yanlış beslenme ve kilo artışının yine çok büyük bir zararı var. Eğer spor yapıyorsanız bel kasları güçlüdür ağırlığın bir kısmını kaslar yüklenebilir. Spordaki en önemli katkı ve fark burada. En faydalısı yüzmedir. Ama yapılamıyorsa yürüyüş, bisiklet de faydalıdır. Koşmayı önermiyoruz, çünkü zıplama omurgadaki disklerde mikrotravma yaratıyor. Ayrıca, tüm gün oturarak çalışmak zorundaysanız ergonomik bir sandalyeniz olmalı. Yine masa başı çalışıyorsanız 2-3 saatte bir mutlaka 10-15 dakika ara vermeli, ayağa kalkıp dolaşmalısınız. Çalışırken kullandığınız bilgisayar ekranınız göz seviyesinde; klavyeniz ve fareniz ise oturduğunuz zaman nötr anatomik pozisyona uygun olmalıdır.