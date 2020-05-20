Bel ağrısı mı corona mı?

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 hastalarında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra boğaz ağrısı, ishal, konjonktivit (kırmızı göz), baş ağrısı, tat ve koku kaybı, ciltte döküntü ve el veya ayak parmaklarında renk değişimi de görülebileceğini bildirmişti. Doç. Dr. Ali Yılmaz “Bu belirtilere bel ağrısı da eklendi” dedi ve şunları söyledi:

BİLİNEN İŞARETLER…

Covid-19 hastalığının genel kabul gören seyri, 2-14 gün süren bir kuluçka döneminden sonra aniden başlayan yüksek ateş (39 derece), öksürük ve nefes darlığı gibi solunum semptomları ile kendini gösterdiği düşünülmüştür.

Hayatımızın her noktasında ateş ölçerler yerini almış adeta ateşi olan herkes hasta olarak düşünülmektedir. Öksürük yine bu hastalık ile özdeşleşmiş öksüren, hapşıran insanlarımızın çevresinde kimse kalmamaya başlamıştır.

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Gün geçtikçe corona ile ilgili bilgi ve hasta deneyimlerimiz arttıkça genel kabulün dışında birçok semptom da görülmektedir. Sara nöbeti, inme, beyinde kanama gibi uç semptomlarla tespit edilen corona hastalarını izlemlerimizden tecrübe ettik.

Genel semptomları taşıyanlar yani ateş, öksürük, nefes darlığı, tat ve doku duyusu kaybı olanlar bir şekilde tanı alıp tedavi edildi. Hasta sayımız hızla düşerken iyileşen sayımız hızla artmakta ve bizde bu iş bitiyor rehaveti oturmaya başlamaktadır.

UMUDUMUZ AŞI

Toplumun hemen her bireyinin geçirmekte olduğu bel ağrısı şikayetiyle tespit edilen corona vakaları oldu. Toplumda genellikle bu kadar yaygın bir semptomu taşıyan corona hastalarının olması, aşı bulunup toplumsal bağışıklık kazanılmadan normale dönmemizin zor olacağını gösteriyor.

Yeni normallerle yaşamak zorundayız

Corona virüsünü bir düşman olarak tanımlarsak daha yeni yeni birçok özelliği keşfedilmeye başlandı. Tanıdıkça rehavete kapılmanın ne kadar yanlış olacağını anlamaya başlıyoruz.

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Sözün özü bel ağrısı gibi tüm toplumlarda hemen herkesin ömründe en az bir defa maruz kaldığı bir semptomla coronanın da sadece aynı semptomla ortaya çıkması düşündürücüdür. Her beli ağrıyan corona değil elbette ama bağışıklık gelişene ya da aşı bulunana kadar maalesef yeni normallerle yaşamak zorundayız.