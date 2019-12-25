Bel, boyun ve omurgadaki hangi ağrılar ameliyatla tedavi edilir? – Sağlık Masası (24 Aralık 2019)





Sağlık Masası'nın bugünkü bölümünde Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Özçınar, bel, boyun ve omurga cerrahisinde merak edilenlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. İzleyicilerin "Boynumu rahatça çeviremiyorum, kireçlenme olabilir mi?", "Ayağımda ve belimde uyuşma var. Bel fıtığı olabilir mi?" ve "Kalçadan bacağa inen ağrılar var. Bu ağrılar ne anlama geliyor?" sorularını yanıtlayan Dr. Özçınar, her ağrının ameliyat gerektirmediğini de hatırlattı. Tele1'e destek olmak için:

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