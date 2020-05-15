Belarus, ABD’den petrol alımına başladı: ‘Ekonomik bağımsızlığımızın güvencesi olacak’

Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden yazılı açıklama yapan Makey, ABD’den petrol alımı konusunda mutabakatın Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun şubat ayında başkent Minsk’te yaptıkları görüşmede sağlandığını anımsattı.

Makey, ABD petrolü sevkiyatının Belarus’taki rafineri sektörünün arzını çeşitlendirme ve sektörün gelecekte istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlama stratejisinin bir parçası olacağını vurguladı.

ABD ile partnerlik ilişkilerini pekiştirmeye ve ikili ekonomik bağları geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Makey, ABD’den ithal edilecek petrolün miktarı hakkında bilgi paylaşmadı.

Pompeo, Minsk’teki açıklamasında, ABD’nin Belarus’un egemen devlet oluşturmasına yardım etmek istediğini söyleyerek, “Üreticilerimiz, Belarus’a gereken petrolü yüzde 100 oranında rekabetçi fiyatlarla satmaya hazır. Biz dünyadaki en büyük enerji üreticisiyiz. Tek ihtiyacınız bize başvurmak” ifadelerini kullanmıştı.