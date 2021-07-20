Belaruslu muhalif Tihanovskaya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Yazan:
Alaturka Online
-

Belarus’ta 9 Ağustos 2020’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko karşısında mağlup olan Svetlana Tihanovskaya, ABD ziyareti kapsamında dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

Görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tihanovskaya, “Beyaz Saray’da Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmek bir zevkti. Belarus krizi konusundaki ilkeli tutumu için ABD’ye minnetarız. (Görüşmede) Sivil toplum yardımını artırma ve Belarusluların, yeniden özgür ve adil devlet başkanlığı seçimi talebini destekleme çağrısında bulundum” ifadelerini kullandı.

Tihanovskaya, daha önce birçok kez ABD’yi ziyaret etmişti. Politikacı, ayrıca pazar günü ABD’deki Belarus diasporasının temsilcileriyle görüşmüştü.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?