Belaruslu muhalif Tihanovskaya: Biden, zafer kazanmamıza yardımcı olacak

Geçen yıl 9 Ağustos’ta Belarus’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko‘ya mağlup olan Svetlana Tihanovskaya, ABD’deki yönetim değişikliğinin Belarus muhalefetine olan etkisine dair değerlendirmede bulundu.

National Interest’e konuşan Tihanovskaya, “Biden sayesinde kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin, Belarus muhalefetine destek vereceği ve ülkeyi ‘demokratikleştireceğini umduğunu’ dile getiren Tihanovskaya, ülkesi için Marshall Planı’na benzer bir yardım beklediğini belirtti.

Tihanovskaya, ziyarette bulunduğu ABD’de, ‘Belaruslulara karşı suç işleyenlere yönelik uluslararası soruşturmanın açılması ve dürüst yargılamanın yapılması ve ülkesini yok edenlere karşı yeni yaptırımların getirilmesi’ ihtiyacından bahsetme niyetinde olduğunu söyledi.

Tihanovskya, daha önce birçok kez ABD’yi ziyaret etmişti. Politikacı, ayrıca pazar günü ABD’deki Belarus diasporasının temsilcileriyle görüşmüştü.

Tihanovskaya’nın ekibi, politikacının Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey görüşmelerde bulunacağını iddia etmişti. Ancak Beyaz Saray’ın pazar günkü ilanında Belaruslulara yer verilmedi.