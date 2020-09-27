Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor

MİNSK (AA) – Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler yapıldı.

Bir sosyal medya hesabından yapılan çağrıyla başkent Minsk ve diğer şehirlerde yapılan gösterilerde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, bazı ara caddelerde uyarıya rağmen dağılmayan göstericileri gözaltına aldı.

Minsk'te Nemiga Caddesi'nde toplanarak Stella Meydanı'na yürüyen protestocular, ellerinde Lukaşenko karşıtı pankartlarla sloganlar attı.

Sosyal medya uygulaması Telegram'dan gelen bir mesajla Stella Meydanı'ndan ayrılan protestocular, toplumsal olaylara müdahale eden polis merkezinin bulunduğu bölgeye gitmek üzere Maşerova Caddesi'nden Bağımsızlık Caddesi'ne yürüdü.

Protestocular yağmura rağmen caddede trafiği durdurarak, Uruçye bölgesine doğru ilerledi. Göstericiler Uruçye bölgesinde polisin müdahalesiyle dağıtılırken, polise direnen bazı göstericiler ise gözaltına alındı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Protestocular yeni bir seçim yapılmasının yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde de bulunuyor.