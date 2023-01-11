Belçika Milli Takımı’nın adayı Andrea Pirlo

Bu sezon başında hocalık kariyerindeki ikinci durağı olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün başına geçen Andrea Pirlo’nun, geçen sezon Barcelona’nın kapısından döndüğü öne sürülmüştü. Geçen sezona Ronald Koeman’la başlayan Barça’da Başkan Johan Laporta’nın, Hollandalı hoca ile yolları ayırdıktan sonra Pirlo’yu istediği ancak takım kaptanlarının Xavi Hernandez’i (Şu an görevde) istedikleri iddia edilmişti. Karagümrük’le sezona kötü başlayan İtalyan teknik adam, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla olumsuz tabloyu geride bıraktı.

Karagümrük’le son 3 maçta 7 puan toplayan İtalyan teknik adamın kulübüyle sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.

En büyük rakibi Henry

Belçika basınında dün çıkan haberlere göre Futbol Federasyonu’nun, 2022 Dünya Kupası’nın ardından yolların ayrıldığı Roberto Martinez’in yerine belirlediği hoca adayları arasında Pirlo’nun da olduğu belirtildi. Belçika’nın, bu göreve sıcak baktığı konuşulan 43 yaşındaki teknik adamın yanı sıra listedeki diğer isimlerle en kısa sürede masaya oturarak, ocak ayı içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacağı ifade edildi. Belçika’da Pirlo’nun yanı sıra en kuvvetli adayın, Martinez’in Milli Takım ‘da yardımcılığını yapan Thierry Henry olduğu konuşuluyor