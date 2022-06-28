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Belçika ve Zimbabve’ye büyükelçi ataması

Yazan:
Alaturka Online
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2 dış temsilciliğe Büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayınlanma: 04:30 – 28 Haziran 2022 Güncellenme:

Belçika ve Zimbabve’ye büyükelçi ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 dış temsilcilikteki Büyükelçi merkeze alınırken, yerlerine büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakan Kıvanç merkeze alınırken, yerlerine Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, AGİT, silahların kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı Versteden atandı.

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