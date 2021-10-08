Belçika’da 2021 yılında 17 kadın ve 6 çocuk cinayet kurbanı

Belçika’da 2021 yılı başından bu yana 17 kadın cinayeti işlenirken, 6 çocuk da şiddet sonucu hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Belçika’da kadın cinayetlerini ifade eden “Feminicide” kavramı kapsamına giren 17 cinayet vakası yaşandı.

“Stop Feminicide” adıyla yayın yapan sitenin basında çıkan haberlerden derlediği verilere göre, ülkede 2020 yılında 25 kadın öldürüldü. 2019 yılında 24 kadının hayatını kaybettiği Belçika’da, 2018 yılında 38, 2017 yılında ise 43 kadın hayatını kaybetti.

Özellikle corona virüsü salgını sürecinde aile içi şiddetin arttığı ve eşler arası anlaşmazlıkların şiddetle sonuçlanması ile kadın cinayetleri yaşandığı tahmin ediliyor. Belçika’nın Fransızca konuşan kesiminde Kadın Haklarından Sorumlu Bakanı Benedicte Linard, “Covid-19 salgınının başından beri kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet arttı. Dünya genelinde de kadına karşı şiddet bu salgın sürecinde artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

KORUMA SAĞLANMIYOR



Belçika’da henüz kadın cinayetleri başlığı altında bir sayım ve resmi sınıflandırma yapılmazken, kadın hakları alanında yapılan propagandalara rağmen mağdur kadınlara destek verilmiyor. Şiddet gören kadınların sığınma evi bulamadığı Belçika’da tehlike altında olan kadınlar için de herhangi bir etkin koruma sağlanmıyor.

Uzmanlara göre kadına karşı şiddetle mücadelede en önemli araç erkeklere yönelik farkındalık eğitimleri olarak gösteriliyor. Ayrıca yaşanan şiddet olaylarına şahit olanların polis başta olmak üzere ilgili kurumları harekete geçirmesi ve sorumlu bir davranış göstererek şiddetin önlenmesinde aktif rol oynaması gerektiği belirtiliyor.

Yine uzmanlara göre, şiddetin ortaya çıkmasında kadınların eşleriyle diyaloğu aniden kesmesi, kendini ifade etme olanağı tanınmayan erkeğin şiddete başvurduğu, ayrıca kanunlara dayalı olarak erkeğin tek taraflı mağdur edilmesi de etkileyici sebepler arasında yer alıyor. Bu durumun yaşanmasını önlemek adına hakem eşliğinde tarafların diyaloğa çağrılması birçok aile içi sorunun çözülmesine katkı sağlıyor. Bu sayede dinlendiğini gören erkeğin şiddetten vazgeçtiği ve uzlaşma yoluna girdiği gözleniyor.

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