Belçika’da büyük skandal! Türk vekili MHP’li başkanlarla görüştü diye ihraç ettiler

Belçika’daki en tanınmış Türkiye kökenli siyasetçi olan 51 yaşındaki Kır’ın ihracının, federal hükümet konusunda aylardır süren koalisyon arayışlarını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Milletvekilliğinin yanı sıra, Brüksel’in merkezindeki Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanlığı’nı da yürüten Kır, aralık ayı başında AB kurumlarının daveti üzerine Belçika’ya gelen bir grup Türk belediye başkanı ile yaptığı görüşme nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

FOTOĞRAFI FACEBOOK’TAN PAYLAŞTI

AB kurumları tarafından davet edilen CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AKP’li Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AKP’li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Emir Kır’ı makamında ziyaret ettiler.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Kır, ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta MHP’li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın da yer alması, Kır’ın mensubu olduğu PS’de rahatsızlık yarattı.

‘DEĞERLENDİRME HATASI YAPTIM’

Görüştüğü iki belediye başkanının, “aşırı sağcı Bozkurtlar hareketi ile bağlantılı olduğu” gerekçesiyle, Emir Kır hakkında parti disiplin kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

Kır, belediye başkanları ile görüştüğünü ancak bu kişileri kendisinin davet etmediğini söyledi. Görüşmeyi, “değerlendirme hatası” olarak yorumlayan Kır, Sosyalist Parti’nin değerlerine bağlı olduğunu ve aşırı sağın tüm dünyada güçlü bir şekilde kınanması gerektiğini vurguladı.

Ancak PS Disiplin Kurulu, Cuma akşamı yaptığı toplantıda, parti değerlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Kır’ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

‘İNANÇLI DAVA ADAMIYIM’

Kararı, “hayal kırıklığı” olarak değerlendiren Emir Kır, kendisinin hala, “solcu, inançlı bir dava adamı olduğunu” söyledi. Kır, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Hayatımı aşırılıklarla savaşmaya, daha fazla toplumsal eşitlik için çalışmaya ve insanlara hizmet etmeye adadım. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıyım. Yakında bu konuda gerekli açıklamayı yapacağım.”

KOALİSYON HESAPLARINI BOZACAK

Partisinin aldığı karara saygı duymadığını belirten Kır, “İnsanlar hayattaki her şeyden kaçabilirler, ancak vicdanlarından kaçamazlar. Bugün, tıpkı politikaya ilk başladığım günkü gibi, vicdanım da rahat” dedi.

Konuyu disiplin kuruluna götüren Jeremie Tojerow ise, Kır’ın geçen yıl Türkiye’de ailesinin köyünde başka bir MHP’li belediye başkanıyla bir araya geldiğini söyledi.

Kır’ın PS’den ihracının, federal hükümet arayışını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Koalisyon pazarlıklarını sürdüren SP ile Yeni Flaman İttifakı Partisi’nin, Kır’ın ihraç edilmesi nedeniyle, salt çoğunluk olan 76 sandalyenin altına düşecek.

Emir Kır, hükümet oluşumuna destek olup olmayacağı ya da ihraç kararına itiraz edip etmeyeceği konusunda açıklama yapmadı.