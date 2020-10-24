Belçika’da Kovid-19 salgınına karşı “bölgesel” yeni tedbirler alınıyor

BRÜKSEL (AA) – Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki büyük artış üzerine, federal hükümetin aldığı önlemlerin yanında bölgesel hükümetler de yeni tedbirler alıyor.

Brüksel Bölge Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort’un, bölgenin 19 belediye başkanıyla toplantısından sonra açıklanan yeni kararlara göre, gece sokağa çıkma kısıtlaması başkentte 22.00-06.00'da uygulanacak.

Belçika genelinde ise sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısından 05.00’e kadar uygulanıyor.

Her 4 testten 1’inin pozitif çıktığı başkentte, açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirildi. Daha önce de bu uygulama vardı ancak kalabalık olmayan açık alanlarda maske takma mecburiyeti kaldırılmıştı.

Bunların dışında tiyatro ve sinema salonları, müzeler ve kültür merkezlerinin kapatılması, paket servis yapanlar hariç tüm dükkanların 20.00’de kapatılması, mağazalarda herkesin tek başına, yanında yakını olmadan alışveriş yapması, profesyonel müsabakalar hariç tüm spor karşılaşmalarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

– Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçilecek

Ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde de gece sokağa çıkma kısıtlaması 22.00-06.00'da uygulama kararı alındı.

Valon bölgesinde, birlikte alışveriş yapan kişi sayısı 2 olabilecek, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğunun denetimi yapılacak, yaşlı bakımevlerinde kalanları sadece 1 kişi ziyaret edebilecek.

Valon bölgesi, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verdi. İlkokul, ortaokul ve liselerde normal eğitim devam ediyor.

– Çekya ve Belçika vaka sayılarında başta

Belçika şu anda 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısı bakımından Avrupa’da Çekya’nın arkasından geliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin son 14 günlük verilerine göre, Çekya’da 100 bin kişide yeni vaka sayısı 1210, Belçika’da 1115 seviyesinde bulunuyor.

Belçikalı yetkililer, vakalardaki artışın "alarm verici" boyutta olduğunu belirterek bir hafta içinde günlük 20 bin vaka sayısına gelineceğini beklediklerini açıkladı.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, Belçika’daki vaka sayılarını verirken haftalık toplamın günlük ortalamasını dikkate alıyor. Buna göre, 14-20 Ekim’de günlük ortalama, önceki haftaya kıyasla yüzde 56 artarak 11 bin 201 oldu.

11,4 milyon nüfuslu Belçika’da 20 Ekim günü kayda alınan vaka sayısı 15 bin 432 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bugüne kadar 287 bin 700 kişinin virüs kaptığı ülkede 10 bin 658 kişi hayatını kaybetti. Ülkede her gün ortalama 37 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hastanelerde de doluluk giderek artıyor. Şu anda ülke genelindeki hastanelerde 4 bin 61 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bunların 632’si yoğun bakımda tutuluyor.

Belçika’da 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor. Artan hasta sayısı nedeniyle hastanelere yoğun bakım yataklarının en az yarısının Kovid-19 vakaları için ayrılması talimatı verilmişti.