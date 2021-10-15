Belçika’dan Merkel’e ‘Leopold Nişanı’

Angela Merkel, 16 yıl sonra Almanya Şansölyesi olarak görevinden ayrılmadan önce sembolik bir “veda” ziyareti için cuma gününü Belçika’da geçirdi.

Önümüzdeki hafta Avrupa Zirvesi için yapacağı ziyaretin yanı sıra, bu, Merkel’in Belçika’ya yapacağı son resmi ziyaret.

Bu özel gün münasebetiyle Başbakan Alexander De Croo, Merkel ile birlikte Laeken’deki Kraliyet Sarayı’nda Kral Filip’i ziyaret etti ve burada De Croo ile birlikte öğle yemeği yedi. Burada Merkel’e Belçika’nın en yüksek nişanı olan Leopold Nişanı ve Büyük Kurdelesi sunuldu.

Euronews’ta yer alan habere göre Merkel, ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, Almanya’da kurulacaka bir sonraki hükümetin ‘AB yanlısı’ bir hükümet olacağını, bunun da diğer üye ülkelere önemli bir mesaj taşıdığını söyledi.

Resmi bir ziyaret olduğu için Merkel, 21 ve 22 Ekim’deki Avrupa Konseyi toplantısına hazırlık amaçlı olarak De Croo ve ülkelerin delegasyonlarıyla görüşmek üzere Brüksel’deki Egmont Sarayı’na da geldi.

Son olarak De Croo, Merkel onuruna Bozar’da Mozart ve Beethoven’ın eserlerinin Prima La Musica oda orkestrası tarafından çalınacağı bir “veda konseri” düzenleyecek.

Merkel’in Alman hükümetinin başkanlığını kimin devralacağı ise belirsizliğini koruyor, ancak Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat CDU ve kardeş partisi CSU, seçimlerde kaybettikleri için bir sonraki hükümette yer almayacaklar.

İlginizi Çekebilir Almanya’da aşısızlara market yasağı