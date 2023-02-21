Belediye başkanı, 5 yıl sümen altı edilen raporla ilgili konuştu

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden akademisyen ve öğrenciler tarafından hazırlanan rapora göre, Palandöken ilçesi Yenişehir semtindeki binaların büyük bir kısmı “riskli” durumda olduğu bildirilmişti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği rapor üzerine açıklam yaptı. Binaların dışarıdan gözlenmesi ile afet riskinin belirlenmesi hiçbir bilimsel değerlendirme de tek başına esas alınmadığını ifade eden Sunar, “Habere dayanak olan rapor sadece Yenişehir bölgesinde yer alan 1170 binanın dışarıdan gözlenmesi ile hazırlanmış olup, Palandöken’deki bina sayısı bu sayının yaklaşık dört katıdır.

Habere konu rapor inşaat fakültesi öğrencilerinin fakülte bitirme tezi olarak hazırlanmıştır. Raporun Palandöken Belediyesi tarafından desteklendiğine ilişkin hiçbir resmi kayıt mevcut değildir. Rapor afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun uygulama Yönetmeliğine istinat edilse de kullandığı yöntem yönetmelikte hiçbir surette yer almamaktadır” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜME OLAN İHTİYAÇ ASLA GÖZ ARDI EDİLMEMİŞTİR”

AKP’li Belediye Başkanı Sunar, “Afet riskinin belirlenmesi ile ilgili olarak raporda ne zeminle ilgili bir etüt, ne de inşaat malzemesinin kalitesinin belirlenmesi amacıyla bir inceleme, analiz yer almaktadır. Bütün bunlara rağmen rapordaki veriler ve ilçemizdeki binaların kentsel dönüşüme olan ihtiyacı tarafımızca asla göz ardı edilmemiştir. Nitekim göreve gelir gelmez atıl durumda bulunan Sağlık Müdürlüğü kapatılarak, yerine ‘Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ kurulmuştur” diye konuştu.

“İMAR REVİZYONU YAPARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ CAZİP HALE GETİRDİK”

Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü ile ortak imar çalışması başlattıklarını anlatan Sunar, “Yenişehir bölgesinde daha önce planlanan 120 konutluk adalar, tarafımızca yapılan imar çalışmasıyla 8 kat 3,20 emsal ile 290 konuta çıkarıldı. 2022 yılının ikinci ayında karara bağlandı ve Büyükşehir Meclisine gönderildi.

Bu revizyonla amacımız konut sayısını artırarak bölgede dönüşümü cazip hale getirmektir. Nitekim Yenişehir bölgesinde müteahhitler tarafından vatandaşlarla anlaşılarak yerinde dönüşümler başlamıştır.” dedi.

“TEK YÖNTEMLE HAZIRLANMASINA RAĞMEN RAPOR TARAFIMIZCA DİKKATE DE ALINMIŞTIR”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, raporun bilimsel açıdan yetyersiz olduğunu ileri sürerek şunları söyledi: “Raporun sadece binaların dışarıdan gözlemlenmesi yoluyla tek bir yönteme dayalı olarak hazırlandığı, zemin ve inşaat malzemesi ve yapım tekniği ile ilgili hiçbir bilimsel araştırma yapılmadığı açık. Buna rağmen alanın dönüşüme olan ihtiyacına olan kanaatimiz karşısında rapor tarafımızca dikkate de alınmıştır.

Bölgenin durumuyla ilgili bakanlıkla resmi yazışmalar yapılmış, bakanlık bilgilendirilmiş, 1. ve 2. Marketlerde kentsel dönüşüm başlatılmış; konutların kendisini dönüştürmesi amacıyla emsal artırımı yapılıp konut sayısı artırılarak dönüşüm için cazip hale getirilmiştir.

Yaşadığımız son deprem felaketi ile beraber belediyemiz dönüşümü hızlandırmak için parsel bazlı dönüşüm içinde yoğun bir biçimde çalışmakta olup, muhtemelen mart ayı meclisinde parsel bazlı dönüşüm çalışmamız gündeme alınacaktır.”